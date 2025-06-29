52 млн тонн урана в 3 км от Актау: что будет с радиоактивным озером Кошкар-Ата

Площадь этого отравленного озера — 77 квадратных километров. Сюда десятилетиями свозились радиоактивные и промышленные отходы высокой активности, в том числе с Каспийского горно-металлургического комбината, Химико-гидрометаллургического завода, завода серной кислоты и азотно-тукового предприятия. Всего — около 150 млн тонн, из которых 51,8 млн тонн составляют отходы урановой руды.

Как отмечает ветеран экологической службы Орынбасар Тогжанов, долгое время проработавший в государственных природоохранных структурах, в составе отходов зафиксированы опасные химические вещества — нитраты, нитриты, аммоний, железо, фосфаты, фтор, стронций, цинк, медь, хром, молибден, марганец, свинец, уран, радий, торий и другие элементы.

Кроме того, на территории хранилища имеются участки, загрязнённые пиритными отходами — тёмно-коричневыми осадками, оставшимися после переработки серного колчедана. Эти частицы особенно опасны: они могут разноситься ветром на большие расстояния, попадать в организм через кожу и органы дыхания, вызывая серьёзный вред здоровью.

Фото: Ақжүніс Иманбаева

— В период с 2003 по 2007 годы Институт ядерной физики Национального ядерного центра совместно с ТОО «Экосервис» и АО «Волковгеология» провели исследования радиоактивных и токсичных отходов и предложили меры по их обезвреживанию. А в 2012–2016 годах ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби установили, что в почве, растениях и шерсти домашних животных накапливаются тяжёлые металлы и радионуклиды. У грызунов, обитавших в санитарно-защитной зоне, были зафиксированы отклонения в ДНК и хромосомах. Аналогичные отличия были выявлены и у местных жителей, в сравнении с жителями Алматинской области. Именно поэтому специалисты настаивали на срочной необходимости обезвреживания отходов, — рассказывает Орынбасар Тогжанов.

По его словам, 2007–2009 годах на двух наиболее опасных участках озера были проведены первоочередные работы. Из республиканского бюджета выделили 394,26 млн тенге. Это позволило обезвредить 9 участков общей площадью 65 гектаров. 20,3 гектара особо опасной зоны были накрыты железобетонным саркофагом. Однако более 4000 гектаров остаются открытыми и продолжают пылить.

— В 2017 году был подготовлен проектно-сметный документ на тему «Обезвреживание отходов хранилища Кошкар-Ата» общей площадью 4279 гектаров. Тогда стоимость проекта оценивалась в 17 518,159 миллиона тенге. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области объявило тендер, победитель был определён. Однако из-за дефицита бюджета, многократных судебных разбирательств, вмешательства некоторых уполномоченных органов, а также постоянной девальвации тенге реализация проекта затянулась на долгие 8 лет. Несмотря на это, территорию необходимо срочно закрыть. В противном случае — это преступление против населения, — подчеркивает ветеран-эколог.

Фото: Ақжүніс Иманбаева

Чтобы не допустить полного пересыхания озера и разнесения пыли, в его котловину начали сбрасывать сточные воды из городской канализации Актау.

С 2014 года вдоль санитарной зоны хранилища начали высаживать саксаул — формировать «зелёный пояс». По данным директора Мангистауского экспериментального ботанического сада Акжунис Иманбаевой, уже высажено 124 гектара, ещё 30 гектаров ограждаются.

— Мы почти завершили установку ограждений. После этого начнём выравнивание почвы и подготовку к осеннему посеву. В ноябре планируем высадить 75 тысяч саженцев саксаула. Ранее на площади в 80 гектаров было высажено свыше 250 тысяч деревьев, из которых 85% успешно прижились. В этом году мы должны подготовить проектно-сметную документацию на озеленение ещё 400 гектаров. В рамках этого проекта будет высажено 1 миллион саженцев саксаула, — пояснила она.

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Хайдар Тулеушов сообщил, что начаты работы по подготовке проекта биологической рекультивации радиоактивного озера.

Проект разрабатывает подрядчик — ТОО «Платинум Изыск». После завершения проектирования начнётся этап посадки растений, полива и ограждения территории.

Фото: Ақжүніс Иманбаева

— Общественность сегодня обеспокоена тем, насколько эффективно проводится рекультивация озера Кошкар-Ата и как расходуются государственные средства. В связи с этим Правительство Казахстана поручило провести дополнительную научную экспертизу и повторную ревизию проекта. В июне–августе прошлого года специалисты министерств экологии, энергетики и здравоохранения провели мониторинг состояния атмосферного воздуха, радиационного фона и общей безопасности на территории хранилища. Превышения предельно допустимых норм выявлено не было. В результате было принято решение продолжить разработку проекта биологической рекультивации, включая полное озеленение по периметру территории, — заявил Хайдар Тулеушов.

В 2021 году в рамках ранее разработанного проекта начались работы по засыпке 4279 гектаров земли с уплотнением почвы на высоту 30 см. Согласно плану, рекультивации подлежали 905 гектаров, однако на деле почвой было покрыто только 253 гектара.

— Подрядчик пояснил, что в связи с инфляцией стоимость восстановительных работ увеличилась на 10%, а закупка уплотнённой почвы в проекте предусмотрена не была. Он подал заявку на пересмотр сметы. После пересмотра проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2023 году. Однако в настоящее время по поручению Правительства работы приостановлены до завершения дополнительных научных исследований, — добавил Тулеушов.

Независимый эколог Адильбек Козыбак скептически относится к заявлениям о скором решении проблемы озера Кошкар-Ата, не рекультивированного за последние 30 лет.

Он призывает провести проверку того, куда были направлены ранее выделенные средства.

— Почему эта проблема не решается уже три десятилетия? Каждые два-три года на неё выделяются огромные суммы из бюджета. Где все эти деньги? Кто контролирует их расходование? Почему с ответственных лиц не требуют результата? Были ли наказаны виновные? Меня мучают эти вопросы, — говорит он.

Ранее мы сообщали, почему средства, выделенные на восстановление озера Кошкар-Ата, были возвращены обратно в бюджет.