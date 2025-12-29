Вулкан Этна снова извергается на Сицилии

Пепел падал даже в прибрежном городе Таормина и на горнолыжном курорте Пьяно-Провенцано. Почти двухкилометровый поток лавы стекает по восточному склону.

Туристы и лыжники смотрели на вулкан на фоне ночного неба, в сопровождении гидов можно было наблюдать извержение с безопасного расстояния. Теперь уровень опасности повышен с зеленого до желтого: туристам в горах стоит быть осторожнее.

Высота Этны около 3350 метров, это крупнейший действующий вулкан Европы. Он извергается несколько раз в год и привлекает множество туристов.

В ноябре высший уровень тревоги объявили в Индонезии после извержения крупного вулкана.