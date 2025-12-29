РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:49, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вулкан Этна снова извергается на Сицилии

    Вулкан на Сицилии выбрасывает пепел и фонтаны лавы на десятки метров, сообщили в Итальянском национальном институте геофизики и вулканологии (INGV), передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Вулкан Этна снова извергается на Сицилии
    Фото: picture alliance/Аnadolu

    Пепел падал даже в прибрежном городе Таормина и на горнолыжном курорте Пьяно-Провенцано. Почти двухкилометровый поток лавы стекает по восточному склону.

    Туристы и лыжники смотрели на вулкан на фоне ночного неба, в сопровождении гидов можно было наблюдать извержение с безопасного расстояния. Теперь уровень опасности повышен с зеленого до желтого: туристам в горах стоит быть осторожнее.

    Высота Этны около 3350 метров, это крупнейший действующий вулкан Европы. Он извергается несколько раз в год и привлекает множество туристов.

    В ноябре высший уровень тревоги объявили в Индонезии после извержения крупного вулкана.

    Теги:
    Италия В мире Извержение вулкана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают