Высший уровень тревоги объявили в Индонезии после извержения крупного вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру: над популярным туристическим островом Ява небо затмило облако пепла высотой около двух километров. Власти объявили высший уровень тревоги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.
По данным вулканологического агентства, извержение началось 19 ноября во второй половине дня. По склонам Семеру стекала раскаленная масса: сотни людей пришлось эвакуировать и разместить во временных убежищах.
Землетрясения и извержения вулканов в Индонезии не редкость. Семеру имеет высоту 3676 метров и является одним из примерно 130 активных вулканов в стране, а также самой высокой горой на острове Ява. Его последнее мощное извержение произошло в конце 2022 года.
