Высший уровень тревоги объявили в Индонезии после извержения крупного вулкана

По данным вулканологического агентства, извержение началось 19 ноября во второй половине дня. По склонам Семеру стекала раскаленная масса: сотни людей пришлось эвакуировать и разместить во временных убежищах.

Землетрясения и извержения вулканов в Индонезии не редкость. Семеру имеет высоту 3676 метров и является одним из примерно 130 активных вулканов в стране, а также самой высокой горой на острове Ява. Его последнее мощное извержение произошло в конце 2022 года.

Ранее мы писали о том, что стратовулкан Левотоби Лаки-Лаки вновь активизировался в Индонезии.

Также сообщалось, что вулкан Килауэа на Гавайях вновь выбрасывает рекордные фонтаны лавы.