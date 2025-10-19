Вулкан Килауэа на Гавайях вновь выбрасывает рекордные фонтаны лавы
Геологическая служба США сообщила, что рекордные фонтаны лавы были зафиксированы в последнем эпизоде извержения вулкана Килауэа на Гавайях, которое происходит с регулярными интервалами с конца прошлого года передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Гавайский вулкан Килауэа выбрасывает новые фонтаны лавы из своего главного кратера Халемаумау.
Последний эпизод начался в пятницу вечером и стал 35-м по счету с декабря. Ученые считают эти эпизоды частью одного и того же извержения, поскольку магма поднимается на поверхность по одному и тому же пути.
Фонтаны из южного жерла в вершинном кратере Килауэа поднялись в воздух почти на 500 метров. Геологическая служба США отметила, что шлейф газа над фонтанами простирается на высоту более 5 000 метров.
Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.