Вулкан Килауэа на Гавайях вновь выбрасывает рекордные фонтаны лавы

Гавайский вулкан Килауэа выбрасывает новые фонтаны лавы из своего главного кратера Халемаумау.

Последний эпизод начался в пятницу вечером и стал 35-м по счету с декабря. Ученые считают эти эпизоды частью одного и того же извержения, поскольку магма поднимается на поверхность по одному и тому же пути.

Фонтаны из южного жерла в вершинном кратере Килауэа поднялись в воздух почти на 500 метров. Геологическая служба США отметила, что шлейф газа над фонтанами простирается на высоту более 5 000 метров.

Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.