    20:29, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Вулкан Килауэа на Гавайях вновь выбрасывает рекордные фонтаны лавы

    Геологическая служба США сообщила, что рекордные фонтаны лавы были зафиксированы в последнем эпизоде извержения вулкана Килауэа на Гавайях, которое происходит с регулярными интервалами с конца прошлого года передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Вулкан Килауэа на Гавайях
    Кадр из видео

    Гавайский вулкан Килауэа выбрасывает новые фонтаны лавы из своего главного кратера Халемаумау.

    Последний эпизод начался в пятницу вечером и стал 35-м по счету с декабря. Ученые считают эти эпизоды частью одного и того же извержения, поскольку магма поднимается на поверхность по одному и тому же пути.

    Фонтаны из южного жерла в вершинном кратере Килауэа поднялись в воздух почти на 500 метров. Геологическая служба США отметила, что шлейф газа над фонтанами простирается на высоту более 5 000 метров.

    Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
