    10:25, 12 Март 2026 | GMT +5

    Вторую смену школ Астаны перевели на дистанционное обучение

    Онлайн будут учиться ученики 0-6 классов второй смены Астаны, передает агентство Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — В связи с ухудшением погодных условий (с усилением ветра) 12 марта 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении управления образования Астаны.

    Ранее сообщалось, что сегодня, 12 марта, ученики первой смены и студенты 1–2 курсов колледжей в Астане учатся онлайн.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану на 12 марта.

    Гульжан Тасмаганбетова
