телерадиокомплекс президента РК
    21:35, 11 Март 2026 | GMT +5

    Школьников и студентов колледжей Астаны снова отправят на удаленку

    Переход на дистанционный формат обучения связан с погодными условиями, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление образования Астаны.

    ученики
    Фото: акимат Астаны

    В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра) 12 марта 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

    11 марта также учеников второй смены и студентов 1–2 курсов колледжей в Астане отправили на дистанционку.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
