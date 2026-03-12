Туманы и метели накроют Казахстан: объявлено штормовое предупреждение

12 марта в Астане ожидаются временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области временами 30 м/с и более.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области туман, днем гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 м/с.

На юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на юге, в предгорных, горных районах области временами порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере области Абай ожидаются снег, метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.

Ночью на северо-востоке, востоке Актюбинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, на севере области небольшой снег, метель, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, ночью на востоке области временами 23-28 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На западе Мангистауской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов.