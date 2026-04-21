    22:58, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Второй раунд переговоров проведут Ливан и Израиль в Вашингтоне

    В четверг, 23 апреля в Вашингтоне состоится вторая встреча представителей Ливана и Израиля; официальные подробности будут объявлены позднее, сообщил в понедельник высокопоставленный ливанский чиновник, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Второй раунд переговоров проведут Ливан и Израиль в Вашингтоне
    Фото: x.com/@yechielleiter

    Источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству «Анадолу», что «вторая встреча с Израилем состоится в Вашингтоне в четверг», добавив, что «подробности будут официально объявлены позднее».

    Ранее во вторник, 15 апреля, в Государственном департамента США в Вашингтоне состоялась встреча, которую еще несколько недель назад было сложно представить. Послы Израиля и Ливана провели за одним столом около двух часов при личном участии госсекретаря Марко Рубио. Последний раз дипломаты двух стран встречались напрямую в 1993 году.

    Напомним, 16 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном.

    После объявления о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном мировые лидеры и представители правительств отреагировали на соглашение, приветствуя его и призывая к полной реализации.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
