Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном

— Я только что провел отличные разговоры с Высокоуважаемым Президентом Жозефом Ауном из Ливана и Премьер-министром Биньямином Нетаньяху из Израиля. Эти два лидера договорились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие в 17:00 по восточному времени. Я поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и государственному секретарю Рубио, а также председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Разину Кейну, работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира. Для меня было честью разрешить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я, так что давайте, сделаем это! — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее израильская армия заявила о прекращении ударов по Ирану в рамках объявленного перемирия, но продолжила операции в Ливане. 9 апреля в Ливане был объявлен национальный траур в связи с гибелью более 250 граждан в ходе израильских бомбардировок Бейрута и других городов страны.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прямых переговорах с центральными властями Ливана.