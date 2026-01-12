РУ
    Второй пострадавший при взрыве в кафе скончался в Кентау

    20-летнего парня доставили в городскую больницу Кентау в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Туркестанской области

    Медики боролись за жизнь молодого человека на протяжении десяти дней. Все это время его состояние оставалось стабильно тяжелым. По линии санитарной авиации были организованы консультации комбустиологов и реаниматологов. Пациенту оказывали всю необходимую медицинскую помощь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ожоги охватили до 90 процентов поверхности тела.

    Напомним, ЧП произошло в новогоднюю ночь. В заведении общественного питания, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Кентау, прогремел взрыв газовоздушной смеси, после чего начался пожар.

    На месте трагедии погибла 18-летняя студентка, работавшая в кафе. Еще четверых пострадавших с ожогами различной степени тяжести госпитализировали, двоих из них сразу поместили в реанимацию.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
