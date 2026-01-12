Второй пострадавший при взрыве в кафе скончался в Кентау
20-летнего парня доставили в городскую больницу Кентау в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, передает корреспондент агентства Kazinform.
Медики боролись за жизнь молодого человека на протяжении десяти дней. Все это время его состояние оставалось стабильно тяжелым. По линии санитарной авиации были организованы консультации комбустиологов и реаниматологов. Пациенту оказывали всю необходимую медицинскую помощь, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ожоги охватили до 90 процентов поверхности тела.
Напомним, ЧП произошло в новогоднюю ночь. В заведении общественного питания, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Кентау, прогремел взрыв газовоздушной смеси, после чего начался пожар.
На месте трагедии погибла 18-летняя студентка, работавшая в кафе. Еще четверых пострадавших с ожогами различной степени тяжести госпитализировали, двоих из них сразу поместили в реанимацию.