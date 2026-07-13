Где и во сколько смотреть трансляцию матча Англия — Аргентина

В ночь с 15 на 16 июля в Атланте (США) пройдет второй полуфинал чемпионата мира-2026 по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Игра на «Мерседес-Бенц Стэдиум» начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча Англия — Аргентина будет организована телеканалом «Qazsport».

Англия начала выступление в плей-офф ЧМ-2026 с победы над сборной ДР Конго (2:1), затем обыграла команду Мексики (3:2), а в четвертьфинале в дополнительное время сломила сопротивление Норвегии (2:1). Что касается сборной Аргентины, то действующие чемпионы мира в 1/16 финала победили сборную Кабо-Верде (3:2 в дополнительное время), после чего в 1/8 финала обыграли Египет (3:2), а в четвертьфинале одолели Швейцарию (3:1 в дополнительное время).

Ранее определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу.