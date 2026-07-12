Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу
В четвертьфинале ЧМ-2026 Англия обыграла Норвегию, совершив волевую победу. Аргентина также прошла дальше, победив Швейцарию, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.
Англия — Норвегия — 2:1
Норвежцы открыли счет на 36-й минуте. После атаки по левому флангу Андреас Шьелдеруп отправил мяч в ворота, воспользовавшись преимуществом своей команды в первом тайме.
Англия восстановила равновесие уже в компенсированное к первой половине время. Джуд Беллингем завершил стремительную атаку точным ударом, а вскоре Гарри Кейн также поразил ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда.
После перерыва Норвегия была близка ко второму голу. Торбьорн Хеггем отличился после розыгрыша углового, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда. Позже Кристоффер Айер попал в перекладину, а англичане сумели сохранить ничейный счет.
Судьба матча решилась в дополнительное время. Голкипер Норвегии Эгиль Селвик Нюланд отразил мощный удар Моргана Роджерса, но первым на добивании оказался Беллингем, который оформил дубль и принес Англии победу.
Аргентина — Швейцария — 3:1
Швейцарцы активно начали встречу, однако именно Аргентина первой открыла счет. После подачи углового в исполнении Лионеля Месси Алексис Макаллистер уверенно пробил головой и вывел свою команду вперед.
Вскоре Швейцария перехватила инициативу, и Дан Ндойе, после того как один его удар заблокировал Лисандро Мартинес, а другой отразил Эмилиано Мартинес, все же сумел сравнять счет.
Переломный момент наступил на 72-й минуте, когда Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.
Незадолго до окончания основного времени Лионель Месси был близок к победному голу, но его закрученный удар правой ногой после смещения в центр прошел рядом со штангой.
В дополнительное время Тьяго Альмада попал в штангу ворот Грегора Кобеля, а затем Хулиан Альварес великолепным ударом закрутил мяч в ворота и вновь вывел Аргентину вперёд. Окончательную точку в матче поставил Лаутаро Мартинес, закрепив победу аргентинской сборной.
Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной пройдет 15 июля на стадионе Mercedes-Benz Stadium (Атланта, США).
Днем ранее, 14 июля, на стадионе AT& T Stadium (Арлингтон, Техас, США) состоится матч ½ финала между сборными Франции и Испании.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде. Ранее сообщалось, что Англия победила Норвегию в овертайме и продолжит борьбу за титул ЧМ-2026.