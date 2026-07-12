Англия победила Норвегию в овертайме и продолжит борьбу за титул ЧМ-2026

Сборная Англии одержала волевую победу над Норвегией со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Главным героем встречи стал Джуд Беллингем, оформивший дубль и выведший команду Томаса Тухеля в полуфинал турнира, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Норвежцы открыли счет на 36-й минуте. После атаки по левому флангу Андреас Шьелдеруп отправил мяч в ворота, воспользовавшись преимуществом своей команды в первом тайме.

Англия восстановила равновесие уже в компенсированное к первой половине время. Джуд Беллингем завершил стремительную атаку точным ударом, а вскоре Гарри Кейн также поразил ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда.

После перерыва Норвегия была близка ко второму голу. Торбьорн Хеггем отличился после розыгрыша углового, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за нарушения правил со стороны Эрлинга Холанда. Позже Кристоффер Айер попал в перекладину, а англичане сумели сохранить ничейный счет.

Судьба матча решилась в дополнительное время. Голкипер Норвегии Эгиль Селвик Нюланд отразил мощный удар Моргана Роджерса, но первым на добивании оказался Беллингем, который оформил дубль и принес Англии победу.

В полуфинале, который пройдет 15 июля в Атланте, команда Томаса Тухеля сыграет с победителем матча Аргентина — Швейцария.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.