Второй этап парламентских выборов проходит в Египте

В понедельник в Египте стартовал второй этап выборов в нижнюю палату парламента — Палату представителей.

По данным Национальной избирательной комиссии, второй этап проходит 24–25 ноября в 13 из 27 провинций Египта — Каир, Калюбия, Дакахлия, Менуфия, Гарбия, Кафр-эль-Шейх, Шаркия, Дамиетта, Порт-Саид, Исмаилия, Суэц, Северный Синай и Южный Синай.

Сообщается, что 34,6 млн. египтян имеют право голоса на этом этапе. Для их участия организованы 73 избирательных округа и 5287 подкомитетов.

В выборах участвуют 1316 кандидатов по мажоритарной системе и один партийный список, представленный в пропорциональных округах. Всего в Нижней палате — 568 мест, половина которых распределяется между независимыми кандидатами, а вторая — между политическими партиями. Еще 5 процентов состава, то есть 28 депутатов, назначит президент.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси проголосовал в понедельник на участке в Гелиополисе, на востоке Каира.

Национальная избирательная комиссия Египта подчеркнула, что стремится обеспечить прозрачность процесса и точное отражение воли избирателей.

Чем завершился первый этап

По результатам первого этапа голосования, состоявшегося 10–11 ноября, Национальная избирательная комиссия Египта утвердила победу 42 из возможных 70 индивидуальных кандидатов.

Между тем, Комиссия приняла решение аннулировать результаты первого тура в 19 избирательных округах из-за нарушений, зафиксированных во время первого этапа. Повторное голосование первого тура, охватывающее 19 округов в семи провинциях, назначено на 3–4 декабря.

Решение об аннулировании части результатов первого этапа стало первым подобным случаем с момента прихода ас-Сиси к власти в 2014 году. Оно было принято после сообщений о нарушениях в 14 провинциях, включая Гизу и Александрию.

Сообщается, что Абдель-Фаттах ас-Сиси поручил властям проявить полную осмотрительность при рассмотрении сообщений об инцидентах, особенно в избирательных округах с напряженной избирательной ситуацией, подчеркнув необходимость принятия решений, отражающих «истинную волю избирателей».

Ряд избирателей, по сообщениям местных СМИ, позитивно оценили пересмотр, назвав его подтверждением «ценности голоса» и необходимостью обеспечить легитимность будущего состава парламента.

Текущая парламентская кампания проходит спустя три месяца после выборов в высшую палату парламента, Сенат, состоявшихся в августе.

Обе палаты — нижняя палата и Сенат — избираются на пятилетний срок.

Ранее мы сообщали, что 10–11 ноября в Египте состоялся первый этап парламентских выборов.