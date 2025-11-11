В Египте стартовал первый этап парламентских выборов

В понедельник в Египте начался первый этап выборов в Палату представителей, нижнюю палату парламента. Как сообщает египетский телеканал Al-Qahera News, голосование проходит в два этапа, а общее число избирателей превышает 63 млн человек.

Первый этап выборов охватывает 14 провинций, включая Александрию, Гизу, Луксор, Асуан, Файюм и Бени-Суэйф. Голосование пройдет в течение двух дней на 5606 избирательных участках в 70 округах.

В выборах участвуют 1287 кандидатов, из которых 1143 баллотируются по мажоритарной системе, а 142 — по партийным спискам.

По данным Национальной избирательной комиссии Египта, общее число зарегистрированных избирателей в этих провинциях составляет более 35 млн человек. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Гизе — 6,6 млн, в Александрии — 4,5 млн и в Бехейре — 4,3 млн.

Исполнительный директор избиркома Ахмед Бендари сообщил, что подготовка к выборам завершена: на участках внедрены QR-коды для удобства граждан, а также создано электронное приложение, позволяющее избирателям находить свои участки.

— Мы стремимся сделать процесс голосования максимально прозрачным и удобным для граждан, — подчеркнул он.

Тем временем МВД Египта заявило о реализации масштабного плана безопасности, включающего усиленное полицейское дежурство, группы быстрого реагирования и участие женщин-полицейских для обеспечения порядка на участках. Министерство здравоохранения задействовало 1,3 тыс. машин скорой помощи и около 4 тысяч медработников.

Отдельное внимание уделено участию граждан с инвалидностью. Национальный совет по делам инвалидов открыл оперативный центр для мониторинга доступности участков и предоставления поддержки на языке жестов.

Парламент Египта состоит из двух палат — Палаты представителей и Сената. В нижней палате парламента Египта предусмотрено 596 мест: из них 568 избираются поровну по партийным спискам и индивидуально, а 28 назначаются указом президента.

Второй этап голосования пройдет 24–25 ноября в оставшихся 13 провинциях. А находящиеся за рубежом египтяне уже проголосовали 7–8 ноября в 117 странах.

Результаты первого этапа выборов будут объявлены 18 ноября, второго — 2 декабря. Текущий состав Палаты представителей, избранный в конце 2020 года, завершит свой пятилетний срок в январе 2026 года.

