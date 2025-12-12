РУ
    11:25, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Второй этап Кубка мира по биатлону: кто представит Казахстан в спринте

    Сегодня, 12 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    В первый день состоится мужской и женский спринт.

    На старт от сборной Казахстана выйдут Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Вадим Куралес, Милана Генева, Дарья Климина, Алина Скрипкина.

    Также в рамках ЭКМ пройдут гонки преследования и эстафеты.

    Ранее стало известно, кто из казахстанских конькобежцев выступит на последнем отборочном этапе Кубка мира.

