Второй этап Кубка мира по биатлону: кто представит Казахстан в спринте

В первый день состоится мужской и женский спринт.

На старт от сборной Казахстана выйдут Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Вадим Куралес, Милана Генева, Дарья Климина, Алина Скрипкина.

Также в рамках ЭКМ пройдут гонки преследования и эстафеты.

Ранее стало известно, кто из казахстанских конькобежцев выступит на последнем отборочном этапе Кубка мира.