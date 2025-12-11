Кто из казахстанских конькобежцев выступит на последнем отборочном этапе Кубка мира

Сборную Казахстана на квалификационном старте представят 12 спортсменов.

В состав вошли Нуралы Акжол, Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Роман Биназаров, Виталий Щиголев, Артур Галиев, Александр Кленко, Никита Важенин, Арина Ильященко, Елизавета Голубева, Алена Лифатова, Кристина Силаева.

ЭКМ пройдет с 12 по 14 декабря.

Отметим, что этап в Хамаре является четвертым в рамках текущего Кубка мира и заключительным в отборе на Олимпиаду-2026.

Напомним, что представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал вторым на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).