08:26, 11 Декабрь 2025 | GMT +5
Кто из казахстанских конькобежцев выступит на последнем отборочном этапе Кубка мира
Хамар (Норвегия) примет заключительный отборочный этап Кубка мира по конькобежному спорту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Сборную Казахстана на квалификационном старте представят 12 спортсменов.
В состав вошли Нуралы Акжол, Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Роман Биназаров, Виталий Щиголев, Артур Галиев, Александр Кленко, Никита Важенин, Арина Ильященко, Елизавета Голубева, Алена Лифатова, Кристина Силаева.
ЭКМ пройдет с 12 по 14 декабря.
Отметим, что этап в Хамаре является четвертым в рамках текущего Кубка мира и заключительным в отборе на Олимпиаду-2026.
Напомним, что представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал вторым на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).