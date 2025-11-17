12:40, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанский конькобежец завоевал «серебро» этапа Кубка мира в США
Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал вторым на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанец завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Кошкин финишировал с результатом 33.67, что стало новым личным рекордом атлета.
Первое место занял Йеннинг Де Бу (Нидерланды) — 33.63. Юн Хо Ким из Южной Кореи стал третьим — 33.78.
