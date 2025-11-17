Казахстанский конькобежец завоевал «серебро» этапа Кубка мира в США

Казахстанец завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Кошкин финишировал с результатом 33.67, что стало новым личным рекордом атлета.

Первое место занял Йеннинг Де Бу (Нидерланды) — 33.63. Юн Хо Ким из Южной Кореи стал третьим — 33.78.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту Александр Панфилов объяснил, почему молодые конькобежцы не поедут за лицензиями на Олимпиаду.