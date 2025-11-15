Молодые конькобежцы Казахстана не поедут за лицензиями на Олимпиаду: названа причина

В частности, болельщиков интересовали причины отсутствия в списке сборной Казахстана обладательницы наград юниорского Кубка мира Алины Даурановой, рекордсменки Казахстана Кристины Шумековой, ее сестры Инессы, победительницы юниорского Кубка мира, а также призерки юниорского чемпионата мира Марии Деген.

Главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту Александр Панфилов пояснил, что состав сборной Республики Казахстан для участия в лицензионных этапах сформирован на основании решения Совета тренеров сборной Казахстана по конькобежному спорту. В состав Совета входят тренеры сборной и вице-президент по спорту.

— Критерии отбора были утверждены тренерами, непосредственно тренирующими сборную, и впоследствии утверждены Исполкомом Союза конькобежцев Казахстана. Критерии отбора были разработаны в рамках стратегического плана по завоеванию олимпийских лицензий и подготовке к Олимпийским играм. При этом учитывались результаты I этапа Кубка Казахстана, прошедшего с 13 по 15 октября 2025 года, доступные квоты на участие, источники финансирования (национальный и региональный уровни), стратегические приоритеты сборной. Все критерии отбора, а также решения по дополнительным местам и спорным вопросам были прописаны во внутренних документах Союза конькобежцев Казахстана, открыто обсуждались и разъяснялись на заседаниях тренерского совета, — сказал главный тренер.

Также наставник прокомментировал ситуацию с каждой из не попавших в состав взрослой команды молодых спортсменок.

— Кристина Шумекова успешно прошла отбор и получила возможность представлять Казахстан на дистанциях 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м и в командном зачете (указано в протоколе отбора). Однако спортсменка и тренер юниорской сборной приняли решение отказаться от участия в борьбе за олимпийские лицензии и вместо этого выступить на этапах Кубка мира среди юниоров. Она является лидером мирового рейтинга в этой серии и проводит свой последний сезон в этой возрастной категории. Таким образом, данное решение принимает не федерация, а тренерский штаб, который готовит спортсменку. Участие в юниорском цикле включено в ее индивидуальный план подготовки и согласовывается в рамках стратегии развития спортсменки, — заявил Панфилов

Что касается Инессы Шумековой, то в ходе отборочного этапа на дистанции 500 м она заняла 3-е место и, в соответствии с квалификационными критериями, получила право представлять Казахстан на лицензионных этапах за счет средств областного бюджета.

— Однако, учитывая наличие финансирования, руководством области было принято решение направить спортсменку для участия в 1-м и 2-м этапах Кубка мира среди нео-взрослых, которые пройдут в Италии 29–30 ноября и 6–7 декабря 2025 года. Поэтому спортсменка не была исключена из команды, а направлена на международные соревнования в своей возрастной категории и будет представлять Казахстан, — отметил главный тренер.

Что касается Марии Деген, то она, по словам Панфилова, также прошла отборочный этап и была включена в состав команды в качестве запасной спортсменки.

— Руководство области также приняло решение направить ее на этапы Кубка мира среди нео-взрослых (Италия, 29–30 ноября и 6–7 декабря 2025 года) за счет средств областного бюджета. Таким образом, спортсменка не была исключена из команды, но будет участвовать в международных соревнованиях в своей возрастной категории. У Алины Даурановой в ходе национального отбора результаты значительно ухудшились: 500 м — 5-е место (отставание 1,54 сек.); 1000 м — 9-е место (отставание 4,13 сек.), 1500 м — 7-е место (отставание 9,17 сек.). Согласно этим результатам, спортсменка не прошла отбор по спортивным критериям, что указано в официальных протоколах, — констатировал главный тренер.

Также он заявил, что попавшие в состав Арина Ильященко и Алена Лифатова будут выступать в олимпийском сезоне.

— Арина Ильященко выполнила олимпийский норматив (на дистанциях 1500 м и 3000 м — показала результаты выше уровня Кубка мира), будет участвовать в командных соревнованиях — это стратегически важная для команды дистанция, поэтому она была включена в основной состав. Алена Лифатова, наряду с Ильященко, является ключевым звеном в стратегии по сохранению квот на сезон 2025/2026, будет командирована за счет Павлодарской области и обеспечит участие Казахстана во всех доступных квотах на первом этапе Кубка мира, — заверил тренер.

Отмечено, что решения о направлении спортсменов на этапы Кубка мира принимались с учетом спортивных результатов, олимпийских квот и источников финансирования. Вице-президент Федерации конькобежного спорта, главный тренер и тренерский штаб несут ответственность за успешное выступление спортсменов, а принимаемые решения основываются исключительно на спортивных результатах и профессиональных оценках.

