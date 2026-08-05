Второго за неделю дрифтера на BMW арестовали на 10 суток в Таразе

Опасный ночной дрифт на одной из улиц Тараза попал в объектив городской камеры видеонаблюдения и стал поводом для проверки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Полицейские установили личность водителя. За рулем автомобиля BMW находился 25-летний житель областного центра. В отношении него составили административный протокол за грубое нарушение Правил дорожного движения, после чего материалы были направлены в суд.

Решением суда водителю назначили 10 суток административного ареста.

Это уже второй подобный случай в Таразе за последние несколько дней. Ранее пять суток административного ареста получил 22-летний водитель BMW, чей ночной дрифт на одном из городских перекрестков был зафиксирован на видео и опубликован в социальных сетях.

Ранее в Жамбылской области полицейские выявили 3177 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 760 пешеходов и 127 водителей, не уступивших дорогу на пешеходных переходах.

Полицейские в Таразе устроили погоню за пьяным мопедистом без прав.