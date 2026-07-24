Полицейские в Таразе устроили погоню за пьяным мопедистом без прав

Мужчина ехал по улицам города без номеров, а при виде патрульных попытался скрыться, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мопед без регистрационного знака полицейские заметили во время патрулирования улицы К. Турысова. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался уйти от преследования.

Погоня оказалась непродолжительной, и вскоре нарушителя задержали.

Кадр из видео

Во время разговора сотрудники полиции заметили у мужчины характерные признаки употребления спиртных напитков. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

При проверке выяснилось и еще одно обстоятельство — у мужчины даже не было водительских прав.

В итоге в отношении него составили административные протоколы за нетрезвое вождение, управление транспортом без соответствующего права и неповиновение законному требованию полиции.

Суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста. Мопед отправили на специализированную стоянку.

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