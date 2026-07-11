Более 3 тысяч нарушений ПДД выявили в Жамбылской области за три дня

За три дня полицейские выявили в Жамбылской области 3177 нарушений Правил дорожного движения. Из них 760 были допущены пешеходами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». На протяжении трех дней сотрудники полиции уделяли повышенное внимание соблюдению правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями.

По данным полиции, основная цель рейдов — снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также напоминание водителям о необходимости предоставлять им преимущество при переходе проезжей части.

По итогам трех дней сотрудники полиции пресекли 3177 нарушений ПДД. К административной ответственности привлекли 760 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части и требования безопасности при участии в дорожном движении. В среднем это более 250 нарушителей в сутки.

Особое внимание во время рейдов уделялось и водителям. За непредоставление преимущества пешеходам к административной ответственности привлечены 127 автомобилистов.

В полиции напоминают, что ДТП с участием пешеходов нередко приводят к тяжелым последствиям. Водителей призывают снижать скорость перед пешеходными переходами и уступать дорогу, а пешеходов — пересекать проезжую часть только в установленных местах и не выходить на дорогу внезапно.

Ранее сообщалось, что с 12 июля в Казахстане вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Также изменились размеры штрафов за отдельные правонарушения, в том числе связанные с нарушением ПДД, загрязнением общественных мест и мелким хулиганством.