Новые правила на дорогах Казахстана с 12 июля: что важно знать водителям

В Казахстане с мая начали действовать новые Правила дорожного движения, остальная часть поправок вступит в силу 12 июля. Что меняется для водителей, читайте в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Среднюю скорость теперь контролируют официально

Одним из главных изменений в Правилах стало официальное закрепление в ПДД системы контроля средней скорости между двумя контрольными точками. В отличие от обычных камер, фиксирующих превышение скорости в конкретный момент, новая система рассчитывает, с какой средней скоростью автомобиль преодолел весь участок дороги. Это исключает ситуацию, когда водитель снижает скорость только перед камерой, а затем вновь разгоняется.

Само понятие средней скорости появилось в казахстанском законодательстве еще в 2023 году, однако поправки закрепили порядок ее применения в ПДД и расширили перечень дорог, где используется такой контроль.

Сегодня система уже работает на восьми участках платных дорог:

Астана — Щучинск (140 км/ч);

Астана — Павлодар (140 км/ч);

Шымкент — Кызылорда (110 км/ч);

Шымкент — Тараз (110 км/ч);

Павлодар — Семей — Калбатау (100–110 км/ч);

Уральск — граница России (Саратов) (100 км/ч);

Павлодар — граница России (Омск) (100 км/ч);

Жибек Жолы — Темиртау (140 км/ч).

Кроме того, «ҚазАвтоЖол» с 10 июля вводит контроль средней скорости еще на нескольких платных участках:

Актобе — Кандыагаш;

Алматы — Хоргос;

Кокшетау — Петропавловск;

Астана — Темиртау, на участке Аршалы — Ошаганды.

Инспекторов обязали объяснять причину остановки

С 11 мая изменился порядок остановки транспортных средств сотрудниками полиции. Теперь после остановки автомобиля должностное лицо обязано незамедлительно подойти к водителю, назвать причину остановки и по требованию предъявить служебное удостоверение для ознакомления — без передачи документа в руки водителю. Если нарушение было зафиксировано автоматическими средствами фото- или видеофиксации, полицейский обязан предоставить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Камеры будут работать без предупреждающих знаков

Еще одно изменение касается комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Теперь установка дорожного знака, предупреждающего о наличии камер, не является обязательной. Нарушения могут фиксироваться техническими средствами независимо от наличия соответствующего предупреждения.

Фото: департамент полиции СКО

Новые правила для электросамокатов

С 1 июля начали действовать новые требования к использованию прокатных электросамокатов, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Теперь каждый прокатный электросамокат должен иметь регистрационный номер. Кроме того, для пользователей становится обязательным страхование гражданско-правовой ответственности. Если пользователь не имеет водительского удостоверения, сервис проката обязан исключить возможность движения самоката по проезжей части.

Выезжать на проезжую часть разрешается только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение любой категории и защитный шлем. При движении по тротуару максимальная скорость ограничена 6 км/ч. Вместе с тем, с 25 августа вступит в силу полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Фото: Коллаж: Kazinform / ИИ

Для кикшеринговых компаний также установлены новые обязанности. Они должны обеспечивать техническую исправность самокатов, контролировать их скорость и местоположение, автоматически ограничивать скорость в специальных зонах, предотвращать хаотичную парковку, вести учет транспорта и при необходимости передавать данные в органы внутренних дел.

После ДТП — снова на техосмотр

С 12 июля вступает в силу еще одна норма, касающаяся автомобилей, попавших в ДТП. Если в результате ДТП транспортное средство получило неисправности, при которых его эксплуатация запрещена, оно должно будет пройти повторный обязательный технический осмотр. Направлять автомобиль на повторный техосмотр будет уполномоченное должностное лицо органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить камеры фиксации нарушений ПДД на автомобилях скорой помощи и автобусах.