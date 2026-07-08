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    На трассе Алматы – Хоргос с 10 июля начнут фиксировать среднюю скорость автомобилей

    С 10 июля на платном участке автодороги «Алматы — Хоргос» вводится автоматический контроль скоростного режима, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На трассе Алматы – Хоргос с 10 июля начнут фиксировать среднюю скорость автомобилей
    Фото: кадр из видео

    Система контроля средней скорости движения транспортных средств заработает на участке с 25 по 253 км в обоих направлениях.

    Как пояснили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», мера направлена на профилактику нарушений ПДД, снижение аварийности и повышение безопасности на трассе.

    Автовладельцев просят соблюдать установленный скоростной режим (110 км/час) и ориентироваться на требования знаков «Ограничение максимальной скорости».

    Ранее сообщалось, что движение на трассе Астана — Караганда — Алматы временно ограничили.

    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Алматы Платные дороги
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор