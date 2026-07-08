На трассе Алматы – Хоргос с 10 июля начнут фиксировать среднюю скорость автомобилей

С 10 июля на платном участке автодороги «Алматы — Хоргос» вводится автоматический контроль скоростного режима, передает корреспондент агентства Kazinform.

Система контроля средней скорости движения транспортных средств заработает на участке с 25 по 253 км в обоих направлениях.

Как пояснили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», мера направлена на профилактику нарушений ПДД, снижение аварийности и повышение безопасности на трассе.

Автовладельцев просят соблюдать установленный скоростной режим (110 км/час) и ориентироваться на требования знаков «Ограничение максимальной скорости».

Ранее сообщалось, что движение на трассе Астана — Караганда — Алматы временно ограничили.