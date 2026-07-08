Движение на трассе Астана – Караганда – Алматы временно ограничили

Сегодня, 8 июля, на участке автодороги «Астана – Караганда – Алматы» в Алматинской области временно ограничили движение транспорта из-за проведения среднего ремонта, передает Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Как сообщили в АО «НК ҚазАвтоЖол», дорожные работы ведутся на участках км 1121–1186 и км 1194–1209.

В компании отметили, что с 8 по 18 июля ежедневно с 06:00 до 20:00 движение транспорта будет временно ограничено на участке Аксай — Жибек жолы (км 1177–1186). На время ремонта проезд организуют по объездному маршруту.

Фото: КазАвтоЖол

При этом с 8 июля для автомобилистов открывается движение на участке Курты — Шабыт (км 1121–1177).

— Просим водителей заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к проводимым работам. Приносим извинения за временные неудобства. Схема объездного маршрута прилагается, — отметили в «ҚазАвтоЖол».

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе Астана-Петропавловск.