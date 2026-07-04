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    Смертельное ДТП произошло на трассе Астана-Петропавловск

    На отдельных участках трассы Астана — Петропавловск при неблагоприятных погодных условиях действует рекомендуемая скорость до 50 км/ч, о чем предупреждают дорожные знаки, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДП Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 12:30 на 217-м километре автодороги Астана — Петропавловск. 

    — В результате столкновения автомобилей Changan и Hyundai одна пассажирка скончалась, также имеются пострадавшие, — поделились в полиции. 

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    кадр из видео

    Полицейские уверены: именно соблюдение скоростного режима, безопасной дистанции и повышенная внимательность позволяют избежать большинства ДТП на автодороге Астана — Петропавловск, где в выходные дни значительно увеличивается транспортный поток.

    — Из-за дождливой погоды дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь и риск заноса. На отдельных участках трассы при неблагоприятных погодных условиях действует рекомендуемая скорость до 50 км/ч, о чем предупреждают дорожные знаки. Советуем держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать погодные условия при выборе скорости, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы.

    Петропавловск ДТП Трассы Астана Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор