Смертельное ДТП произошло на трассе Астана-Петропавловск

На отдельных участках трассы Астана — Петропавловск при неблагоприятных погодных условиях действует рекомендуемая скорость до 50 км/ч, о чем предупреждают дорожные знаки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 12:30 на 217-м километре автодороги Астана — Петропавловск.

— В результате столкновения автомобилей Changan и Hyundai одна пассажирка скончалась, также имеются пострадавшие, — поделились в полиции.

кадр из видео

Полицейские уверены: именно соблюдение скоростного режима, безопасной дистанции и повышенная внимательность позволяют избежать большинства ДТП на автодороге Астана — Петропавловск, где в выходные дни значительно увеличивается транспортный поток.

— Из-за дождливой погоды дорожное покрытие становится скользким, увеличивается тормозной путь и риск заноса. На отдельных участках трассы при неблагоприятных погодных условиях действует рекомендуемая скорость до 50 км/ч, о чем предупреждают дорожные знаки. Советуем держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать погодные условия при выборе скорости, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что курьер на мопеде погиб в ДТП со скорой помощью в Алматы.