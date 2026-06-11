Камеры фиксации нарушений ПДД установят на машинах скорой помощи и автобусах в Казахстане

В Казахстане планируют установить камеры фиксации нарушений ПДД на автомобилях скорой помощи и автобусах. Соответствующую норму одобрил Сенат в рамках закона по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечается в заключении Комитета Сената, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения законом предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных водителей (без раскрытия диагноза) в цифровые базы данных Министерства внутренних дел. Это позволит ограничивать доступ к управлению транспортными средствами для граждан, имеющих медицинские противопоказания.

Также законом предусмотрена установка камер фиксации нарушений ПДД на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы.

Отдельный блок поправок касается подготовки водителей. Так, внедряется государственный контроль за деятельностью обучающих организаций по подготовке водителей, введение разрешительного порядка для работы автошкол и требований для получения такого разрешения (наличие материально-технической базы, квалифицированных кадров и т. д.).

Вместе с тем, предлагаются законодательные поправки, направленные на регулирование развития беспилотных транспортных средств и воздушной мобильности (аэротакси), а также на дальнейшее развитие дорожной отрасли.

В ряд законодательных актов, регулирующих использование беспилотных транспортных средств, вводятся понятия «беспилотное автотранспортное средство», «беспилотное воздушное судно», а также рассматриваются нормы, касающиеся формирования инфраструктуры и определения порядка их применения.

Кроме того, в закон включены поправки, направленные на усиление кибербезопасности и развитие механизмов защиты персональных данных. Расширяются полномочия органов национальной безопасности по проведению госконтроля за соблюдением требований по обеспечению кибербезопасности критически важных объектов цифровизации.

Трудовое законодательство дополняется нормами, обязывающими работодателей ознакомлять работников с требованиями кибербезопасности, закреплять их в должностных обязанностях и осуществлять внутренний контроль.

Также вводятся новые понятия, как идентификаторы персональных данных, обезличивание и хэширование данных, реестр лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных.

Предусматривается запрет на копирование персональных данных с цифровых объектов в отдельные файлы или на цифровые носители без соответствующего согласия, создание реестра нарушений безопасности персональных данных, классификация собственников и операторов персональных данных в зависимости от объема обрабатываемых данных.

Ранее сообщалось, что в Астане тестируют ИИ-систему для выявления новых нарушений ПДД.