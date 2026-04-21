    14:32, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    ИИ-систему для выявления новых нарушений ПДД тестируют в Астане

    В Астане продолжается развитие интеллектуальной системы управления городом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Айгерим Амантаева / Kazinform
    Фото: Айгерим Амантаева / Kazinform

    В рамках поручений Главы государства по цифровизации и усилению общественной безопасности в проекте Astana Smart City внедряется расширенный функционал видеоаналитики на базе искусственного интеллекта.

    Новые алгоритмы позволяют автоматически фиксировать более широкий перечень нарушений правил дорожного движения. Речь идет, в частности, об использовании мобильных телефонов за рулем, непристегнутых ремнях безопасности и других факторах, влияющих на уровень безопасности на дорогах. На текущем этапе система работает в тестовом режиме.

    Технологическая основа решений — компьютерное зрение и машинное обучение, что обеспечивает высокую точность распознавания и оперативную обработку данных. В отличие от традиционных комплексов фиксации, новые камеры являются частью единой цифровой инфраструктуры, интегрированной с городскими и государственными системами.

    Это позволяет формировать более полную картину дорожной обстановки и повышать эффективность управления транспортными потоками в режиме реального времени.

    Отдельно подчеркивается, что при внедрении проекта соблюдаются требования законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Система проходит необходимые процедуры сертификации и вводится поэтапно.

    Ожидается, что внедрение интеллектуальной видеоаналитики позволит снизить уровень аварийности, повысить дисциплину водителей и сделать городскую среду более безопасной и комфортной для жителей.

    Ранее более тысячи водителей оштрафовали в Алматы за телефон за рулем.

    Адиль Нуртазин
