ИИ-систему для выявления новых нарушений ПДД тестируют в Астане

В рамках поручений Главы государства по цифровизации и усилению общественной безопасности в проекте Astana Smart City внедряется расширенный функционал видеоаналитики на базе искусственного интеллекта.

Новые алгоритмы позволяют автоматически фиксировать более широкий перечень нарушений правил дорожного движения. Речь идет, в частности, об использовании мобильных телефонов за рулем, непристегнутых ремнях безопасности и других факторах, влияющих на уровень безопасности на дорогах. На текущем этапе система работает в тестовом режиме.

Технологическая основа решений — компьютерное зрение и машинное обучение, что обеспечивает высокую точность распознавания и оперативную обработку данных. В отличие от традиционных комплексов фиксации, новые камеры являются частью единой цифровой инфраструктуры, интегрированной с городскими и государственными системами.

Это позволяет формировать более полную картину дорожной обстановки и повышать эффективность управления транспортными потоками в режиме реального времени.

Отдельно подчеркивается, что при внедрении проекта соблюдаются требования законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Система проходит необходимые процедуры сертификации и вводится поэтапно.

Ожидается, что внедрение интеллектуальной видеоаналитики позволит снизить уровень аварийности, повысить дисциплину водителей и сделать городскую среду более безопасной и комфортной для жителей.

Ранее более тысячи водителей оштрафовали в Алматы за телефон за рулем.