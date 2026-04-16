Более тысячи водителей оштрафовали в Алматы за телефон за рулем

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения статью 31 Кодекса об административных правонарушениях РК в рамках Цифрового кодекса. Согласно им, камеры начали фиксировать факты использования телефона за рулем и не пристегнутый ремень безопасности.

Ранее автоматические системы фиксировали только шесть видов нарушений:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

несоблюдение разметки и дорожных знаков;

неправильную остановку или нарушение правил парковки;

нарушение правил обгона;

непредоставление преимущества пешеходам.

После вступления новых норм в соцсетях появились предположения о том, что камеры якобы не фиксируют такие нарушения. Для уточнения ситуации агентство Kazinform обратилось в департамент полиции города Алматы.

По данным полиции мегаполиса, в марте 2026 года в Алматы по статье 591 КоАП РК за использование телефона во время вождения к административной ответственности были привлечены 1 242 водителя.

За этот же период по статье 593 КоАП РК за непристегнутый ремень безопасности зафиксировано 1 646 случаев, по которым были наложены штрафы.

Напомним, в Алматы установлено более 186 тысяч камер видеонаблюдения, свыше 66 тысяч из них подключены к центру оперативного управления. До конца года планируется подключить еще 30 тысяч камер.