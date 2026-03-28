РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:13, 27 Март 2026 | GMT +5

    Более 186 тысяч камер: полиция усиливает безопасность в Алматы

    Количество правонарушений по итогам прошлого года в Алматы снизилось на 11,9%, преступлений — на 11,8%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 3,8%, передает агентство Kazinform.

    Сергек
    Фото: акимат Алматы

    Начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов на отчетной встрече перед населением уточнил, что снижение зафиксировано по таким видам преступлений, как убийства, разбои, грабежи и кражи.

    Одним из ключевых инструментов обеспечения безопасности стала цифровизация. На сегодняшний день в мегаполисе установлено более 186 тысяч камер видеонаблюдения, свыше 66 тысяч из них подключены к центру оперативного управления. С их помощью раскрыто около 1,5 тысячи преступлений и пресечено порядка 9 тысяч административных правонарушений.

    — Важно понимать: камеры - это не карательный инструмент, а прежде всего механизм профилактики и защиты граждан, — подчеркнул глава департамента.

    Особое внимание уделяется безопасности детей. В школах и детских садах установлено более 17 тысяч камер, все государственные учреждения образования на 100% оснащены тревожными кнопками, связанными с полицией.

    Кроме того, внедряются современные технологии: элементы искусственного интеллекта уже используются более чем на 15 тысячах камер. В системе профилактики также применяются дроны, которые патрулируют общественные пространства и предупреждают правонарушения в режиме реального времени.

    Параллельно усилен контроль за увеселительными заведениями. За последние два месяца пресечено 13 правонарушений, в том числе факты хулиганства и причинения вреда здоровью. По данным полиции, деятельность ряда заведений приостановлена, где совершались преступления, к ответственности привлечено более 845 субъектов предпринимательства.

    — Наша главная задача — чтобы каждый житель Алматы чувствовал себя в безопасности, — резюмировал Айдын Кабдулдинов.

    Отметим, что в Казахстане планируют активно внедрять ИИ в сферу обеспечения правопорядка. 

    Теги:
    Дороги Видеонаблюдение Полиция Безопасность Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
