Более 186 тысяч камер: полиция усиливает безопасность в Алматы

Начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов на отчетной встрече перед населением уточнил, что снижение зафиксировано по таким видам преступлений, как убийства, разбои, грабежи и кражи.

Одним из ключевых инструментов обеспечения безопасности стала цифровизация. На сегодняшний день в мегаполисе установлено более 186 тысяч камер видеонаблюдения, свыше 66 тысяч из них подключены к центру оперативного управления. С их помощью раскрыто около 1,5 тысячи преступлений и пресечено порядка 9 тысяч административных правонарушений.

— Важно понимать: камеры - это не карательный инструмент, а прежде всего механизм профилактики и защиты граждан, — подчеркнул глава департамента.

Особое внимание уделяется безопасности детей. В школах и детских садах установлено более 17 тысяч камер, все государственные учреждения образования на 100% оснащены тревожными кнопками, связанными с полицией.

Кроме того, внедряются современные технологии: элементы искусственного интеллекта уже используются более чем на 15 тысячах камер. В системе профилактики также применяются дроны, которые патрулируют общественные пространства и предупреждают правонарушения в режиме реального времени.

Параллельно усилен контроль за увеселительными заведениями. За последние два месяца пресечено 13 правонарушений, в том числе факты хулиганства и причинения вреда здоровью. По данным полиции, деятельность ряда заведений приостановлена, где совершались преступления, к ответственности привлечено более 845 субъектов предпринимательства.

— Наша главная задача — чтобы каждый житель Алматы чувствовал себя в безопасности, — резюмировал Айдын Кабдулдинов.

Отметим, что в Казахстане планируют активно внедрять ИИ в сферу обеспечения правопорядка.