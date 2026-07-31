Водитель BMW получил пять суток ареста за ночной дрифт в Таразе

Полицейские вышли на 22-летнего водителя после появления записи с опасным маневром в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

На кадрах автомобиль уходит в занос на одном из городских перекрестков. По данным ведомства, своими действиями молодой человек создавал угрозу безопасности движения, нарушал ночную тишину и повредил дорожное покрытие.

Попавший в интернет ролик стал основанием для проверки. Нарушителя установили, а в отношении него составили административные протоколы. Все материалы направили в суд.

Суд признал водителя виновным и назначил ему пять суток административного ареста.

В полиции подчеркнули, что дороги общего пользования не предназначены для подобных маневров. Опасное вождение может привести не только к административной ответственности, но и поставить под угрозу жизнь других участников движения.

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