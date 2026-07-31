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    Водитель BMW получил пять суток ареста за ночной дрифт в Таразе

    Полицейские вышли на 22-летнего водителя после появления записи с опасным маневром в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

    Полиция
    Фото: polisia.kz

    На кадрах автомобиль уходит в занос на одном из городских перекрестков. По данным ведомства, своими действиями молодой человек создавал угрозу безопасности движения, нарушал ночную тишину и повредил дорожное покрытие.

    Попавший в интернет ролик стал основанием для проверки. Нарушителя установили, а в отношении него составили административные протоколы. Все материалы направили в суд.

    Суд признал водителя виновным и назначил ему пять суток административного ареста.

    В полиции подчеркнули, что дороги общего пользования не предназначены для подобных маневров. Опасное вождение может привести не только к административной ответственности, но и поставить под угрозу жизнь других участников движения.

    Ранее мы рассказывали, как автозаплыв по Балхашу закончился арестом водителя на 10 суток.

    Арест Регионы Казахстана Полиция Жамбылская область Водители Тараз ПДД Авто
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор