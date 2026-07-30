Автозаплыв по Балхашу закончился арестом водителя на 10 суток

В Алматинской области суд арестовал на 10 суток водителя, который устроил опасные заезды на автомобиле по берегу и воде озера Балхаш, где в это время отдыхали люди, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Как сообщили в полиции, нарушителем оказался 40-летний житель Тараза Нурлан Исаев. Он передвигался на автомобиле Mercedes-Benz по берегу и по воде озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области, несмотря на то, что рядом находились отдыхающие, в том числе дети.

По данным правоохранительных органов, своими действиями водитель подвергал реальной опасности жизнь и здоровье окружающих.

Решением суда мужчина арестован на 10 суток. Автомобиль помещен на специализированную штрафстоянку.

В полиции напомнили, что места массового отдыха не предназначены для опасных развлечений. В ведомстве подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу жизни и здоровью людей, будут пресекаться, а виновные понесут ответственность в соответствии с законом.

Ранее Kazinform сообщал об обнаружении на территории городского пляжа в Талдыкоргане тела мужчины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.