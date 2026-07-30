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    Тело мужчины обнаружено на городском пляже в Талдыкоргане

    На территории городского пляжа в Талдыкоргане обнаружили тело мужчины. В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что личность погибшего установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пляж
    Фото: Артём Викторов /Kazinform

    — По факту обнаружения тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в полиции.

    Отмечается, что причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

    В связи с произошедшим полицейские вновь напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов. Стражи порядка рекомендуют не употреблять алкоголь перед купанием, не заплывать за пределы оборудованных мест и строго соблюдать правила поведения на воде.

    В полиции призвали граждан беречь себя и своих близких.

    Ранее сообщалось, что тело убитой женщины обнаружили в одной из квартир в Экибастузе.

    Регионы Казахстана Полиция Происшествия Уголовное дело Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор