Тело мужчины обнаружено на городском пляже в Талдыкоргане

На территории городского пляжа в Талдыкоргане обнаружили тело мужчины. В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что личность погибшего установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По факту обнаружения тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в полиции.

Отмечается, что причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В связи с произошедшим полицейские вновь напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов. Стражи порядка рекомендуют не употреблять алкоголь перед купанием, не заплывать за пределы оборудованных мест и строго соблюдать правила поведения на воде.

В полиции призвали граждан беречь себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что тело убитой женщины обнаружили в одной из квартир в Экибастузе.