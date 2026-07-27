Тело убитой женщины обнаружили в одной из квартир в Экибастузе

По данным областного департамента полиции, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе следствия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда полиция были вынуждены вскрыть дверь одной из квартир по адресу: город Экибастуз, улица Ауэзова, дом 24. Внутри помещения было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти (были отрезаны верхние и нижние части рук и ног). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

— Полиция по факту убийства возбудила уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе следствия, — сообщили в региональном департаменте полиции.

Стражи порядка заявили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте огласили обвинение по делу Нурай Серикбай. Также в Акмолинской области убившему 14-летнюю девочку назначено пожизненное лишение свободы.