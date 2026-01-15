Вторая за сутки трагедия с краном в Таиланде: есть погибшие

Кран использовался при строительстве скоростной автомагистрали в пригороде Бангкока.

В среду на северо-востоке Таиланда кран упал на движущийся поезд, в результате чего, по последним данным, погибли 32 человека.

Как сообщает ВВС, строительные работы в обоих случаях выполняла одна и та же компания, Italian-Thai Development, один из крупнейших застройщиков Таиланда.

Компания также отвечала за строительство небоскреба в Бангкоке, который обрушился в марте прошлого года во время землетрясения.

Смертельные происшествия на строительных площадках в Таиланде — не редкость, в том числе из-за слабого контроля за соблюдением стандартов и норм.

За последние семь лет в результате многочисленных аварий на участке дороги, проходящем от Бангкока на юг страны, погибло около 150 человек.

Как сообщило информационное агентство AFP, автомагистраль, на которой в четверг произошло обрушение, получила название «Дорога смерти» из-за нескольких аварий, произошедших там в последние годы.

Премьер-министр Таиланда заявил, что займется вопросом «халатности» в строительстве.

Ранее в Таиланде при столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном в Андаманском море неподалеку от острова Пхукет пострадали более 20 туристов, в том числе восемь казахстанцев.