Столкновение судов в Таиланде: на борту находились восемь казахстанцев

Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел, на судне находились восемь граждан Республики Казахстан. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

— В настоящее время трое граждан РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией. Консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие, — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 11 января в Андаманском море у берегов Пхукета произошло столкновение экскурсионного катера с рыболовецким судном. На борту катера находились 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ряда других стран. Одна россиянка 2008 года рождения скончалась от полученных травм.