На Пхукете при крушении катера пострадали свыше 20 туристов, есть жертвы
В Таиланде в воскресенье при столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном в Андаманском море неподалеку от острова Пхукет пострадали 23 туриста, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты Thairath, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка.
Источник ТАСС в местной туристической индустрии сообщил, что оператор «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса».
— Катера этой компании ранее уже попадали в аварии, — уточнил собеседник.
По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.
