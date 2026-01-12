РУ
    На Пхукете при крушении катера пострадали свыше 20 туристов, есть жертвы

    В Таиланде в воскресенье при столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном в Андаманском море неподалеку от острова Пхукет пострадали 23 туриста, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    На Пхукете при крушении катера пострадали свыше 20 туристов
    Фото: thairath.co.th

    По данным газеты Thairath, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка. 

    Источник ТАСС в местной туристической индустрии сообщил, что оператор «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса».

    — Катера этой компании ранее уже попадали в аварии, — уточнил собеседник.

    По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

