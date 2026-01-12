На Пхукете при крушении катера пострадали свыше 20 туристов, есть жертвы

По данным газеты Thairath, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка.

Источник ТАСС в местной туристической индустрии сообщил, что оператор «проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса».

— Катера этой компании ранее уже попадали в аварии, — уточнил собеседник.

По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.

