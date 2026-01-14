Строительный кран упал на поезд в Таиланде: десятки погибших
На северо-востоке Таиланда пассажирский поезд сошел с рельсов после того, как на него упал строительный кран. В результате, по последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека и около 80 пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Авария произошла в округе Сикхио, в 230 км к северо-востоку от Бангкока.
Строительный кран упал на поезд во время проведения строительных работ на линии скоростной железной дороги. В этот момент в поезде находились 195 пассажиров.
Извлечение тел из поврежденных вагонов осложнено тем, что кран начал смещаться.
Глава Государственной железной дороги Таиланда был вызван для «тщательного и всестороннего» расследования причин аварии.
Смертельные происшествия на строительных площадках в Таиланде — не редкость, в том числе из-за слабого контроля за соблюдением стандартов и норм.
В прошлом году в Бангкоке обрушилась высотная стройплощадка после землетрясения, погибли более 100 человек, что привлекло внимание к давним проблемам в отрасли.
Ранее в Таиланде при столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном в Андаманском море неподалеку от острова Пхукет пострадали более 20 туристов, в том числе восемь казахстанцев.