    13:16, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Строительный кран упал на поезд в Таиланде: десятки погибших

    На северо-востоке Таиланда пассажирский поезд сошел с рельсов после того, как на него упал строительный кран. В результате, по последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека и около 80 пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Скриншот из видео

    Авария произошла в округе Сикхио, в 230 км к северо-востоку от Бангкока.

    Строительный кран упал на поезд во время проведения строительных работ на линии скоростной железной дороги. В этот момент в поезде находились 195 пассажиров. 

    Извлечение тел из поврежденных вагонов осложнено тем, что кран начал смещаться.

    Глава Государственной железной дороги Таиланда был вызван для «тщательного и всестороннего» расследования причин аварии.

    Смертельные происшествия на строительных площадках в Таиланде — не редкость, в том числе из-за слабого контроля за соблюдением стандартов и норм.

    В прошлом году в Бангкоке обрушилась высотная стройплощадка после землетрясения, погибли более 100 человек, что привлекло внимание к давним проблемам в отрасли.

    Ранее в Таиланде при столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном в Андаманском море неподалеку от острова Пхукет пострадали более 20 туристов, в том числе восемь казахстанцев. 

     

