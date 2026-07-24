Вторая за июль магнитная буря началась на Земле

На Земле зафиксирована магнитная буря уровня G1. По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться до середины пятницы, 24 июля, передает Kazinform.

О начале магнитной бури сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, нынешнее событие стало второй магнитной бурей в июле. Ее интенсивность соответствует уровню G1, который считается минимальным по пятибалльной шкале геомагнитной активности.

Специалисты отметили, что буря началась после почти двух суток пребывания Земли в потоке возмущенной плазмы, исходящей из корональной дыры на Солнце. В результате графики геомагнитных индексов перешли в красную зону, а вероятность появления полярных сияний заметно выросла.

Предыдущая магнитная буря произошла 4 июля и была значительно сильнее — уровня G3. Как отмечается, в целом нынешнее лето остается относительно спокойным: за июнь и июль специалисты зарегистрировали всего пять геомагнитных бурь, включая нынешнюю.

По прогнозам специалистов, магнитная буря может продолжаться до середины пятницы. Ученые также ожидают, что осенью солнечная активность может усилиться.

Ранее ученые назвали дату исчезновения растений на Земле. Также сообщалось, что Земля пережила второй самый жаркий июнь в истории.