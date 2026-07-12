Ученые назвали дату исчезновения растений на Земле

Ученые рассчитали, когда на Земле может исчезнуть растительность. По их прогнозам, это произойдет примерно через 1,8 миллиарда лет, передает Kazinform со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, исследователи из Университета Колорадо в Боулдере и Blue Marble Space смоделировали будущее Земли и изучили, как она будет меняться по мере старения Солнца. По их расчетам, Солнце станет ярче и горячее, из-за чего температура на планете будет постепенно повышаться.

Еще одной угрозой станет снижение уровня углекислого газа в атмосфере. Этот газ необходим растениям для фотосинтеза, поэтому его нехватка может привести к исчезновению большинства видов.

— Конечная продолжительность жизни биосферы Земли ограничена из-за неуклонного увеличения яркости Солнца по мере его старения, — отметили исследователи.

По их прогнозам, растительная биосфера может сохраняться примерно до того момента, когда Земля начнет терять свои океаны из-за сильного нагрева.

Дольше всего смогут выжить растения, способные переносить жару и засуху. Ученые считают, что некоторые виды с особыми механизмами фотосинтеза смогут существовать даже при низком уровне углекислого газа.

При этом люди и большинство животных, вероятно, исчезнут задолго до этого периода.

Авторы исследования подчеркнули, что их модель не учитывала возможную эволюцию растений и будущие технологии, которые могут изменить развитие событий.

— Жизнь на Земле устойчива, и ограничения, накладываемые тепловым стрессом или дефицитом углекислого газа, могут лишь отражать наши сегодняшние наблюдения за биосферой, а не жесткие ограничения на то, как может развиваться биосфера, — заявили ученые.

Ранее сообщалось, что Земля пережила второй самый жаркий июнь в истории.