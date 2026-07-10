Земля пережила второй самый жаркий июнь в истории

В 2026 году Земля пережила один из самых жарких июней за всю историю наблюдений, а температура океанов достигла нового месячного рекорда, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США /NOAA/.

В докладе, опубликованном Национальными центрами экологической информации /NCEI/ при NOAA, также было установлено, что в Арктике и в Антарктике в июне площадь морского льда вошла в десятку самых низких значений за всю историю наблюдений, в то время как активность глобальных тропических циклонов превышала средние показатели.

По данным издания, в июне средняя глобальная температура поверхности Земли превысила средний показатель XX века на 1,09 градуса Цельсия, что сделало этот июнь вторым самым жарким за всю историю наблюдений, уступив лишь 2024 году.

Согласно годовому прогнозу температуры NCEI, 2026 год с высокой вероятностью войдет в число пяти самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, в 72 департаментах Франции объявили оранжевую тревогу из-за жары.