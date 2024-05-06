Встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана пройдет в Алматы 10 мая

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о том, когда и в каком городе Казахстана пройдут переговоры между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении будут проведены в Алматы 10 мая 2024, – сообщил Айбек Смадияров.

Ранее в рамках работ экспертных групп по уточнению границы между Арменией и Азербайджаном накануне был установлен первый пограничный столб.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы.

— Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, предстоящая встреча послужит практической реализацией азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе.