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    12:22, 06 Май 2024 | GMT +6

    Встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана пройдет в Алматы 10 мая

    Азербайджан
    Коллаж: Kazinform / Pixabay

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о том, когда и в каком городе Казахстана пройдут переговоры между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении будут проведены в Алматы 10 мая 2024, – сообщил Айбек Смадияров.

    Ранее в рамках работ экспертных групп по уточнению границы между Арменией и Азербайджаном накануне был установлен первый пограничный столб.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы. 

    — Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, предстоящая встреча послужит практической реализацией азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе.

    Теги:
    Международная деятельность РК Армения Азербайджан МИД РК Алматы Международные отношения
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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