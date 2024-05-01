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    13:03, 01 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства высказался о переговорах Армении и Азербайджана в Алматы

    токаев
    Фото: Акорда

    Акорда опубликовала заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы, передает агентство Kazinform.

    — Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, предстоящая встреча послужит практической реализацией азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе.

    Теги:
    Акорда Армения Южный Кавказ Токаев Касым-Жомарт Азербайджан Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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