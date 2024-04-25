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    20:01, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Армения и Азербайджан установили первый пограничный столб

    Армения, Азербайджан
    Фото: Арменпресс

    В рамках работ экспертных групп по уточнению границы между Арменией и Азербайджаном накануне на границе между странами был установлен первый пограничный столб, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как передает пресс-служба МИД Армении, 19 апреля на границе между Республикой Армения и Азербайджанской республикой под председательством вице-премьеров обеих стран — Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева — состоялась восьмая встреча комиссий стран по вопросам делимитации границы. В ходе встречи комиссии согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы в Тавушском марзе (области) Армении и Газахском районе Азербайджана. Комиссии также постановили, что описание отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

    В соответствии с этими договоренностями, 23 апреля экспертные группы Армении и Азербайджана приступили к процессу согласования координат.

    — На Тавушско-Газахском участке государственной границы Армения-Азербайджан установлен первый пограничный столб, — сообщил в тот же день на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Как сообщает Арменпресс, работа экспертных групп двух стран продолжается.

    Граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована. В 2022 году стороны сформировали комиссии по вопросам разграничения границ. Помимо решения вопросов делимитации границы, между странами существует неразрешенный вопрос анклавов/эксклавов.

    Теги:
    Армения Азербайджан СНГ Граница Мировые новости
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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