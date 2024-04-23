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    16:05, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Армения начала работы по делимитации границы с Азербайджаном

    Азербайджан, Армения
    Фото: armenpress.am

    Экспертные группы Армении и Азербайджана начали процесс согласования координат, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД Армении.

    — В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, 23 апреля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, — говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

    Напомним, 31 марта Азербайджан обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эти заявления, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров.

    2 апреля, а также 5 и 6 апреля, Баку и Ереван также обменивались обвинениями в обстрелах.

    Теги:
    Армения Азербайджан СНГ Граница Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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