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    07:31, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    В СКО продолжаются превентивные мероприятия в зонах паводка

    СКО
    Фото: Минобороны РК

    Личный состав воинской части 28237 МЧС РК возводит и укрепляет дамбу в Кызылжарском районе, селе Бескол вокруг ипподрома «Құлагер», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    В регионе заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев посетил места проведения противопаводковых работ и побеседовал с военнослужащими. Он поблагодарил их за самоотверженный труд.

    — В условиях чрезвычайной ситуации вы подтверждаете свою верность присяге и воинскому долгу. Несмотря риск и возникающие сложности, вы с полной отдачей и ответственностью помогаете народу. Так проявляется наше единство, благодаря которому мы сможем справиться с любыми трудностями, — подчеркнул генерал- майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

    Напомним, на помощь в североказахстанский регион Вооруженные силы направили более 700 человек. Военнослужащие заготавливают и укладывают мешки с песком, строят защитные насыпи, укрепляют дамбы в районах возможного подтопления. Личный состав выполняет также ряд других задач. Военнослужащие помогают спасателям эвакуировать местных жителей, стоят в оцеплении населенных пунктов, занимаются разгрузкой гуманитарной помощи. Военные специалисты также ведут наблюдение за уровнем воды и содействуют местным организациям в обеспечении населения питьевой водой и электроэнергией.

    Ранее сообщалось о затопленных автодорогах СКО, где спадает уровень воды и доставке 20 тонн гуманитарной помощи.

    12 тысяч человек эвакуировано из зон паводков в области.

     

    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Дамба Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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