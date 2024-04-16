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    11:56, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 12 тысяч человек эвакуировано в СКО из-за паводков

    Эвакуация людей в Буландынском районе Акмолинской области
    Фото: Kazinform

    Обстановка в Северо-Казахстанской области остается стабильно сложной. Об этом заявил пресс-секретарь ДЧС области Евгений Журавлев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сергеевское водохранилище заполнено на 149%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 61 см. Снижение на 9 см за сутки. Уровень воды в реке Есиль повышается, в связи с чем зафиксированы факты подтопления домов в населенных пунктах Кызылжарского района, расположенных вблизи ее берегов, а также в г. Петропавловске, — сказал Е. Журавлев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в данный момент по области подтопленным остается 2 401 дом, подтопленных придомовых территорий — 1 115.

    Всего по области эвакуировано 12 235 человек, из них 2 919 детей, за сутки эвакуировано 1 890 человек, из них 591 — дети.

    Вернулись домой 44 человека (из низ 8 детей), остаются эвакуированными 12 191 человек.

    Порядка 3 590 голов скота перемещено в безопасные места.

    — Основной удар приходится на следующие села Кызылжарского района — Тепличное, Прибрежное — подтоплено 565 домов, эвакуировано 2 287 человек. За последние сутки вода пришла в села Большая Малышка, Сокловка, Вишневка, Ольшанка, где подтоплено 317 домов, из которых эвакуировано 1 562 человека, 299 детей, — добавил спикер.

    Теги:
    Река Есиль Подтопления ДЧС Северо-Казахстанская область Село СКО Наводнение Дети Скот Сергеевское водохранилище Вода Эвакуация Переливы Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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