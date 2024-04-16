Более 12 тысяч человек эвакуировано в СКО из-за паводков

Обстановка в Северо-Казахстанской области остается стабильно сложной. Об этом заявил пресс-секретарь ДЧС области Евгений Журавлев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сергеевское водохранилище заполнено на 149%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 61 см. Снижение на 9 см за сутки. Уровень воды в реке Есиль повышается, в связи с чем зафиксированы факты подтопления домов в населенных пунктах Кызылжарского района, расположенных вблизи ее берегов, а также в г. Петропавловске, — сказал Е. Журавлев на брифинге в СЦК.

По его словам, в данный момент по области подтопленным остается 2 401 дом, подтопленных придомовых территорий — 1 115.

Всего по области эвакуировано 12 235 человек, из них 2 919 детей, за сутки эвакуировано 1 890 человек, из них 591 — дети.

Вернулись домой 44 человека (из низ 8 детей), остаются эвакуированными 12 191 человек.

Порядка 3 590 голов скота перемещено в безопасные места.