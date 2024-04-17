Из ВКО в СКО доставлено 20 тонн гуманитарной помощи

Волонтеры совместно с АНК и молодежными общественными организациями в Восточно-Казахстанской области собрали и доставили в Северо-Казахстанскую область 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель фронт-офиса волонтеров Восточно-Казахстанской области Айдос Адильбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время с помощью волонтеров, жителей области продолжается сбор гуманитарной помощи в Атыраускую область. В этих работах задействовано около 300 волонтеров фронт-офиса, — добавил Айдос Адильбеков на площадке СЦК.

В ходе брифинга стало известно, что по республике зарегистрировано 11 900 волонтеров Ассамблеи народа Казахстана. Региональное представительство АНК направило 954 тонны продуктов питания и запасов. Отправлено 57 грузовиков, в работе 37 единиц спецтехники.

— В Атырауской области зарегистрировано около 300 волонтеров из молодежи Ассамблеи. Кроме того, студенты колледжей, молодежь, жители города активно участвуют в берегоукрепительных работах, волонтеры работают в пунктах приема гуманитарной помощи в городе, — рассказал руководитель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Атырауской области Нурхан Багытжанов.

Помимо этого, руководитель фронт-офиса волонтеров Мангистауской области Гульмира Баянкызы, подчеркнула, что в Мангистаускую область из Кульсары на временное пребывание эвакуировано более 20 тысяч человек. Они были размещены в школе и общежитии.

Гульмира Баянкызы отметила, что при Мангистауском областном молодежном ресурсном центре открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Для Актюбинской области собрано около 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, для Атырауской области — более 21 тонны гумпомощи. В этих работах задействовано 1 032 волонтера.



