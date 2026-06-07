Предприятия Казахстана переходят на пятилетнее планирование водосбережения

В стране вводят новые правила экономии воды, помочь бизнесу снизить расходы в этой сфере призван проект Smart Water Zone, передает корреспондент агентства Kazinform.

Каждая капля на счету

Казахстан усиливает курс на эффективное водопользование. По данным Министерства воды и ирригации, к 2030 году страна должна добиться значительной экономии воды благодаря внедрению современных технологий и инициатив крупного бизнеса.

Самый большой объем расхода живительной влаги — 60% — приходится на сельское хозяйство, но за последние года эта сфера показала значительный рост внедрения водосберегающих технологий. Если раньше такие принципы применялись на 30 тыс. га, то сейчас ежегодный прирост территорий, где используются водосберегающие технологии, составляет 150 тыс. га, а к 2030 году планируется выйти на показатель в 1,3 млн га.

— В промышленности в этом году тоже завершается переходный период, и до 2027 года все предприятия должны разработать пятилетние планы по сокращению потребления воды, учету потерь и внедрению технологий повторного использования, — говорит руководитель управления внедрения водосберегающих технологий в промышленности МВРИ РК Жанибек Набиев.

Как отметил спикер, сегодня в Казахстане насчитывается около 5,6 тыс. субъектов крупного и среднего бизнеса. 95% промышленного водопотребления приходится на 93 компании. От них в первую очередь будут требовать разработки пятилетних планов по водосбережению.

Фото: РГП «Казводхоз»

Особое внимание уделяется внедрению практических решений для повседневной экономии. В новых проектах строительства школ, детских садов и социальных объектов планируется обязательное использование «умных» систем водоснабжения — сенсорных кранов, кнопочных бачков и других технологий, позволяющих сократить расход воды.

— Мы разрабатываем новые строительные стандарты, согласно которым здания без водосберегающих технологий просто не будут вводиться в эксплуатацию. Это практические шаги к водосбережению, — отметили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Четкие ориентиры

Стимулировать предпринимателей к применению технологий водосбережения призван экологический проект Smart Water Zone, участие в котором непосредственно коснется производственных предприятий, гостиниц, ресторанов, торговых центров, офисов и образовательных учреждений. Они получат независимую экспресс-оценку системы водопотребления, практические рекомендации по повышению эффективности и доступ к лучшим отраслевым практикам.

На основе полученных данных организаторы планируют сформировать аналитический отчет с анализом водопользования по отраслям, площади объектов, географии и динамике сокращения водопотребления, а также рекомендациями по повышению эффективности водопользования.

Фото: Pexels

Для старта проекта Информационно-аналитический центр водных ресурсов и ОЮЛ Ассоциация Green Urban подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого Центр обеспечит методологическую поддержку внедрения водосберегающих практик, оценки водопотребления компаний-участников.

— Новый Водный кодекс формирует четкие ориентиры для бизнеса: добровольное снижение водопотребления сегодня — это готовность к обязательным требованиям завтра. Снижение водного следа бизнеса — это уже не репутационный вопрос, а вопрос операционной устойчивости. ИАЦ водных ресурсов располагает аналитической базой по водопотреблению в разрезе отраслей. Участие в Smart Water Zone позволит компаниям соотнести свои показатели с отраслевыми нормативами и выработать конкретные меры по их снижению, — сообщила заместитель председателя правления НАО «ИАЦ водных ресурсов» Жанна Казжанова.

Ранее аналогичная инициатива Smart Plastic Zone, реализуемая организаторами проекта, объединила более 70 компаний по всей стране.

Таким образом, Казахстан делает практические шаги к тому, чтобы к 2030 году существенно сократить потребление воды и сформировать устойчивую систему водосбережения, объединяющую усилия государства, бизнеса и общества.

Ранее сообщалось, что Казахстан сэкономил 874 млн кубометров воды за счет водосберегающих технологий.

О том, какие методы водосбережения в сельском хозяйстве предлагают использовать казахстанские ученые, можно прочитать здесь.