Все АЗС в Казахстане начнут проверять с 2026 года

30 мая на одной из автозаправочных станций в Кульсары Атырауской области произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погибли два человека. Позже выяснилось, что ЧП произошло во время закачки газа в резервуар, а АЗС работала без разрешения.

Стало известно, что на станции не хватало первичных средств пожаротушения, территория не была очищена от горючего мусора, сухой травы и разливов нефтепродуктов, а помещения не были классифицированы по категориям пожароопасности и не были обозначены классы опасных зон.

Подобные станции, расположенные в черте городов, районов и сёл, сегодня фактически превратились в потенциально опасные зоны. Жители стали выражать тревогу, ведь в таких местах даже малейшее возгорание может привести к взрыву.

Фото: акимат Атырауской области

Кто и как регулирует деятельность автозаправок

Во-первых, регулирование этой сферы осуществляется на основании приказа Министра по инвестициям и развитию от 30 декабря 2014 года. Документ называется «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций».

Контроль за соблюдением этих правил осуществляет Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. В регионах действует соответствующее управление в составе территориальных департаментов по чрезвычайным ситуациям, и один из заместителей руководителя департамента курирует данное направление.

Во-вторых, строительство станций регулируется законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, строительной и градостроительной деятельности.

В-третьих, АЗС является видом бизнеса, и в рамках действующего Предпринимательского кодекса эта сфера максимально защищена от избыточного государственного вмешательства.

— Комитет промышленной безопасности проводит экспертизу проектной документации на соответствие требованиям промышленной безопасности и даёт согласие на строительство автозаправочной станции. Однако он не участвует на этапе ввода объекта в эксплуатацию, поскольку этот процесс регулируется законодательством в сфере архитектурной и строительной деятельности. В настоящее время положения Предпринимательского кодекса ограничивают возможность проведения государственного контроля и надзора в сфере промышленной безопасности в отношении предпринимательских субъектов, в том числе автозаправочных станций. Проверке подлежат только те станции, на которых были зафиксированы инциденты — аварии, происшествия или несчастные случаи. Однако с 1 января 2026 года вступит в силу новый порядок государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности. Согласно этому порядку, все автозаправочные станции будут подлежать проверке, независимо от того, были ли на них зарегистрированы какие-либо происшествия, — сообщили в МЧС РК.

Действительно, с 2020 года управление промышленной безопасности областных департаментов по ЧС не имело возможности проверять объекты малого бизнеса. Речь идёт о малом и индивидуальном предпринимательстве.

Объекты среднего и крупного бизнеса проверяются ежегодно. Эти проверки заранее планируются, план утверждается в прокуратуре и публикуется на специальном портале. Процедура регламентирована.

— 26 декабря 2019 года был введён мораторий на проведение проверок. В этом году исполняется пять лет с момента его введения. В результате у нас даже отсутствует история проверок этих объектов, поскольку специалисты туда просто не выезжали. Особенно это касается автогазозаправочных станций, большинство из которых относится к категории малого и микробизнеса. Именно поэтому управление промышленной безопасности не имело возможности их проверять. Что касается автозаправочных станций, принадлежащих среднему и крупному бизнесу, то они проверяются ежегодно согласно утверждённому графику, — сообщил главный специалист ДЧС Актюбинской области Нурмухаммед Абдиази.

Фото: Kazinform

Требования к размещению автозаправочных и автогазозаправочных станций:

Расстояние между производственными, административно-бытовыми и складскими зданиями и сооружениями должно составлять не менее 40 метров.

От лесных массивов, в том числе хвойных и смешанных пород — от 25 до 50 метров.

От жилых домов и общественных зданий — не менее 60 метров.

От мест массового скопления людей — не менее 60 метров.

От частных гаражей и открытых автостоянок — не менее 40 метров.

От торговых точек и киосков — не менее 60 метров.

От автомобильной дороги — от 20 до 25 метров.

От железной дороги — не менее 40 метров.

От очистных сооружений канализации (если они не принадлежат заправочной станции) — не менее 60 метров.

Расстояние между автозаправочной станцией и автогазозаправочной станцией должно быть не менее 100 метров.

АЗС в пределах населённого пункта могут размещаться только с подземными резервуарами для хранения топлива. Станции после строительства должны быть немедленно благоустроены и озеленены.

Если заправки расположены вдоль автомагистралей, то раздаточные колонки или подземные резервуары должны находиться не ближе 25 метров от дороги первой категории и не ближе 15 метров от других дорог. Расстояние от раздаточной колонки или резервуара до пешеходной дорожки должно составлять не менее 10 метров.

Как проходит контроль строительства

Все документы, касающиеся строительства, поступают в областное управление промышленной безопасности ДЧС в электронном формате. Сотрудники службы ЧС не выезжают на место, указанное в генеральном плане города, района или села — они не проводят замеров, не вычерчивают границы участка, не вбивают колышки. Этими вопросами занимаются органы, ответственные за предоставление земли и местные управления государственного архитектурно-строительного контроля.

— Даже при проверках крупных и средних субъектов бизнеса мы выявляем множество нарушений. Не соблюдаются требования промышленной безопасности, нарушаются технические регламенты по очистке резервуаров, не работают громкоговорящие устройства. Кроме того, манометры также часто оказываются неисправными. На устранение всех этих нарушений отводится определённое время, — рассказал Самат Таждавлетов, начальник управления промышленной безопасности ДЧС Актюбинской области.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Проверки могут проводить и эпидемиологи

Министерство здравоохранения руководствуется санитарными правилами под названием «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».

— Согласно этим требованиям, санитарно-защитная зона автозаправочных и газозаправочных станций должна составлять не менее 100 метров. Также, в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», предприниматель обязан уведомить уполномоченные органы о начале или прекращении деятельности. Кроме того, в приказе «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров» содержатся чёткие нормы, — сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

В санитарных правилах, изложенных в 17 параграфах, указано, что АЗС должны располагаться на подветренной стороне от жилых построек и на изолированных участках. Строительство осуществляется с учётом генерального плана населённого пункта.

Депутатский запрос

Члены постоянной комиссии по жилищно-коммунальным вопросам городского маслихата Актобе направили официальный запрос акиму города Азамату Бекету.

— В нашей инициативе речь идёт не только о проверках автозаправок, но и автогазовых станций. Повторный анализ объектов бизнеса, расположенных в городской черте, не будет лишним. Возможно, предложение примут, возможно — нет. Да, действует мораторий. Но и мораторий — это одно, а атырауский инцидент и предстоящая жара — совсем другое. Проверка могла бы предотвратить несчастный случай. Если всё соответствует закону — никто не пострадает от визита контролёров, — сообщил депутат Абай Сактаганов.

Запрос был направлен 2 июня. На данный момент ответа ни от акимата, ни от прокуратуры не поступило.